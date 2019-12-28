Житель Воркуты застрял в окне и погиб

В одном из жилых домов Воркуты мужчина застрял в окне квартиры и погиб от переохлаждения.

Как сообщает интернет-издание "КомиОнлайн", 56-летний местный житель был нетрезв и, видимо, хотел выбраться на улицу через форточку. Однако получилось, что он застрял в окне.

Очевидцы вызвали полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов сняли мужчину и вернули в квартиру. Однако приехавшие за ними врачи скорой помощи не смогли его спасти. По этому факту следователи организовали проверку.

Ранее московские спасатели извлекли мужчину из мусоропровода многоэтажного дома. По предварительным данным, мужчина пытался достать упавшие в мусоропровод вещи, но выбраться обратно не смог. А в Якутске мужчина полез за валенками, которые уронил в вентиляционное отверстие, в результате провалился, полетел вниз головой на 28 метров вниз и застрял. Выбраться ему также помогли спасатели.