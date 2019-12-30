Российский кинопрокат возглавила комедия "Холоп"

В соответствии с предварительными данными портала Kinobusiness.com, лидером российского проката стал фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко, собравший за минувшие четыре для 315,5 миллиона рублей.

Главные роли в комедийной ленте сыграли Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко, другие популярные актеры. Эта история рассказывает о похождениях сына олигарха, которого пытается перевоспитать его влиятельный отец. В результате молодой человек оказывается в России XIX века в роли бесправного крепостного.

Второе место по кассовым сборам досталось российской историко-приключенческой мелодраме "Союз спасения" режиссера Андрея Кравчука, собравшей в период с 26 по 29 декабря 126,8 млн рублей, сообщает ТАСС. Третье место по кассовым сборам занял американский фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восход" с 97,3 миллиона рублей.