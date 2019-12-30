Мать и дочь с ножами атаковали посетителя кафе в Свердловской области. Видео

Камера наблюдения, установленная в одном из кафе города Краснотурьинска, расположенного в Свердловской области, запечатлела конфликт, завершившийся поножовщиной.

Как сообщают местные СМИ, в минувшее воскресенье, 29 декабря, 26-летний мужчина по имени Николай решил провести время в баре. По неустановленной пока причине у него возник конфликт с работницей заведения.

В тот момент, когда он беседовал с компанией, сидевшей за одним из столиков, женщина внезапно атаковала его, нанеся четыре удара ножом в спину.

Когда пострадавший попытался перейти в контрнаступление в дело вступила еще одна женщина – мать первой участницы противостояния, вооруженная более внушительным ножом. Она нанесла мужчине один удар, которого оказалось достаточно для того, чтобы вывести противника из строя.

Посетитель, получивший несколько ножевых ранений, был доставлен в больницу, где его поместили в реанимацию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Известно, что в настоящее время задержана одна подозреваемая – предположительно речь идет о более старшей участнице конфликта.