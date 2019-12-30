Анри может сменить Вальверде в "Барселоне"

Главный тренер клуба MLS "Монреаль Импэкт" Тьерри Анри входит в сферу интересов испанской "Барселоны". В случае, если нынешний наставник сине-гранатовых Эрнесто Вальверде не продлит контракт, французский специалист может занять вакантный пост.

Как сообщает Diario Sport, Анри находится в хороших отношениях со спортивным директором "Барселоны" Эриком Абидалем. Также он тесно общается с игроками клуба Лионелем Месси, Жераром Пике и Серджи Бускетсом.

Кроме того, президент сине-гранатовых Хосеп Братомеу положительно относится к французскому тренеру.

Напомним, что действующий контракт Вальверде с "Барселоной" заканчивается в июне 2020 года.