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31 декабря 201918:11

Норвежка Йохауг победила на этапе Тур-де-Ски

EPA

В Италии проходит этап лыжной многодневки Тур-де-Ски. Состоялась женская гонка на 10 км свободным стилем. Два первых места заняли лыжницы из Норвегии.

Победу одержала Тереза Йохауг, пробежавшая десять километров за 23:51.9. Ее соотечественница Ингвильд Флугстад Эстберг проиграла победительнице 7 десятых секунды. На третьем месте шведка Эбба Андерссон. Четвертое и пятое места заняли также норвежки Хейди Венг и Астрид Якобсен.

Сильнейшая из россиянок Наталья Непряева заняла шестое место. 18-й результат у Яны Кирпиченко. Алиса Жамбаева заняла 24 место, Анна Нечаевская – 27, Анна Жеребятьева – 35, Диана Головань – 41, а Лидия Дуркина – 47.

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