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Боевые действия в Ливии 46 минут назад

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2 января 202023:08 Дарья Тихомирова

Эрдоган против Хафтара: как вмешательство Турции повлияет на обстановку в Ливии

Эрдоган против Хафтара: как вмешательство Турции повлияет на обстановку в Ливии

Дональд Трамп заявил Эрдогану, что иностранное вмешательство осложнит обстановку в Ливии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома. Телефонный разговор состоялся вскоре после того, как парламент Турции проголосовал за отправку войск в Ливию. Как это решение повлияет на ситуацию в регионе?

Разрешение на отправку турецких войск в Ливию будет действовать один год. За это проголосовали депутаты от правящей Партии справедливости и развития и националистической Партии национального движения. Четыре оппозиционные партии выступили против, но остались в меньшинстве.

Законопроект поступил в парламент под конец прошлого, 2019 года. Реджеп Тайип Эрдоган обещал всю необходимую поддержку ливийскому правительству национального согласия. Его возглавляет Фаиз Сарадж, и ему нужна "воздушная, наземная и морская" помощь в обороне столицы от наступающих сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

"На первом этапе неизвестно, будут ли это боевые подразделения. Пока что речь шла про военных советников, — комментирует Кирилл Семенов, эксперт российского совета по международным делам. — Хотя военные советники там уже есть турецкие, даже операторы беспилотников. Так что, скорее всего, речь идет о полноценном военном развертывании".

Турция поддерживает Фаиза Сараджа не первый день. Еще в ноябре Анкара и Триполи заключили меморандум о сотрудничестве, в том числе военном. "Не стоит отметать в сторону факт, что до сих пор в Турции жива идея Османской империи, в состав которой ранее входила часть Ливии, — напоминает Мария Махмутова, эксперт Российского института стратегических исследований. — Для восточного типа сознания сама идея величия или воспоминания о былом величии весьма значима. В том числе поэтому Турция старается вмешиваться во многие дела на Ближнем Востоке".

Последние 9 лет Ливия – богатейший нефтью регион — живет в ситуации двоевластия. После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в стране параллельно существуют два органа исполнительной власти. На западе — международно признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа, на востоке — временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, его поддерживает Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара. В декабре он объявил о начале решающего наступления на Триполи – под девизом борьбы с террористическими группировками.

На стороне Хафтара – влиятельные союзники: Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Египет. Каир и Лига арабских государств уже жестко осудили одобрение парламентом Турции законопроекта, который позволяет отправлять военных в Ливию.

Реджеп Тайип Эрдоган уже переговорил по этому поводу с президентом США. По сообщению пресс-службы Белого Дома, Трамп заявил, что иностранное вмешательство осложнит ситуацию в Ливии.

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