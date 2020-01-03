Травля газом и колючая проволока: школьники потанцевали "в стиле Освенцима"

В Польше школьники начальных классов поставили танцевальный номер по мотивам событий в концлагере Освенцим, передает РИА Новости.

Как пишут местные СМИ, инцидент произошел еще 10 декабря в Замойском районе. На сцену, украшенной колючей проволокой, вышли несколько учеников, обритых наголо в тюремных робах, другие изображали надзирателей СС. Финалом представления стала "травля людей газом".

После постановки выступил один из родителей, заявив, что Польша заслуживает компенсацию от Германии за действия нацистов.

Руководство музея Освенцима в Twitter осудило постановку, отметив, что авторы не обладают "элементарной чувствительностью", необходимой, чтобы учить детей такой "сложной и трагической истории".

Освенцим — крупнейший и наиболее долго просуществовавший нацистский лагерь уничтожения, ставший одним из главных символов холокоста. В 1941-1945 годах здесь были уничтожены около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи. 27 января 1945 года лагерь был освобожден войсками Красной армии.