Совет британского журнала возмутил Украину

Британский журнал Good Housekeeping дал советы путешественникам, желающим побывать в России. В частности, издание рекомендует ездить в Крым по новому мосту.

На публикацию отреагировало посольство Украины в Великобритании, раскритиковавшее журналистов в Facebook. При этом, несмотря на свое недовольство, дипломаты согласились, что полуостров является одним из "самых горячих" туристических направлений.

Мост связывает Крым с Кубанью. Его автомобильную часть ввели в эксплуатацию в мае 2018-го, а железнодорожную – в декабре 2019-го.

Киев отказывается признавать российскими Крым и Севастополь, однако президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что местные жители сделали свой выбор на референдуме 2014 года, этот вопрос закрыт.