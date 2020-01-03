Иран нашел замену убитому генералу и пригрозил Штатам

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса Стражей Исламской революции генерала Исмаила Каани. По данным сирийского информагентства САНА, уже издан указ о его назначении вместо погибшего в результате авиаудара США в Багдаде генерала Касема Сулеймани, передает ТАСС.

На убийство главы "Аль-Кудс" Иран ответит "в подходящее время в ближайшем будущем", обещают в Тегеране. По словам официального представителя правительства Ирана Али Рабии, "США перешли красную черту", передает РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ранее также пообещал отомстить за смерть генерала Сулеймани.

В Иране Касем Сулеймани считался национальным героем и пользовался доверием Али Хаменеи, которому подчинялся напрямую. Хаменеи называл его "живым мучеником", а США и Израиль считали заклятым врагом. В Иране объявлен трехдневный траур.

В Москве убийство генерала Сулеймани расценили как авантюрный шаг, которые приведет к росту напряженности во всем регионе. "Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана. Выражаем искренние соболезнования иранскому народу", — заявили в МИД РФ.