Кравчук поведал Савченко о трех маленьких Украинах

"Нацией без ДНК" назвал бывший президент Украины Леонид Кравчук своих соотечественников. Заявление прозвучало в эфире телеканала ZIK. Также экс-президент Украины считает, что страна разделена на три части с разными интересами, ментальностью и историческими корнями: Юго-Восток, Запад и Центр. И в этом причина невозможности единства.

В споре с бывшим депутатом Рады Надеждой Савченко, которая также присутствовала в студии, Кравчук отметил, что в сложившейся на Украине ситуации жители страны не могут в себе найти единую ДНК.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин спрогнозировал дальнейший распад Украины, если власти страны не прекратят политику притеснения национальных меньшинств. По его мнению, новое руководство Украины должно пересмотреть отношение к правам проживающих в стране этнических групп.