Пожар в общежитии в Сызрани потушен

Возгорание в четырехэтажном здании общежития в Сызрани потушено.

Главное управление МЧС России по Самарской области сообщило, что погибших и пострадавших нет. Спасатели эвакуировали 92 человека, передает ТАСС.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Вечером 3 января в здании общежития загорелись комнаты на четвертом этаже. Пожарные оперативно выехали на место происшествия.