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Конфликт между США и Ираном 7 минут назад

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4 января 202009:15 Анна Воронина

В Багдаде американцы разбомбили колонну с врачами: 6 погибших

В Багдаде американцы разбомбили колонну с врачами: 6 погибших

Новый удар нанесли американские военные на севере Багдада. Били по военным, но попали по медикам. Как сообщают представители шиитского ополчения, в результате налета погибли 6 человек. Удар нанесен спустя сутки после атаки в аэропорту Багдада, в результате которого погиб командир иранского спецподразделения "Аль Кудс" Касем Сулеймани.

Пронзительный свист и последовавший за ним оглушительный грохот разбудили среди ночи жителей небольшого города Таджи к северу от Багдада. США нанесли новый удар.

Утверждали, что бьют по командному составу Сил народной мобилизации Ирака. На деле, как утверждают ополченцы, попали в автоколонну с врачами. В итоге — три автомобиля в огне, шесть человек погибли.

Новый удар последовал спустя сутки после атаки американцев возле аэропорта Багдада. Его  главной жертвой и целью стал иранский генерал Касем Сулеймани.

"Я хочу, чтобы американцы заплатили за содеянное. Без сомнений. Я прошу Корпус стражей исламской революции и армию Ирана дать твердый ответ", — говорит житель Тегерана Эхсан Шарифи.

"США заявляют, что борются с терроризмом, а сами убивают человека, который был впереди всех в борьбе с терроризмом, на передовой".

"Он был первым, кто смог победить ИГИЛ".

"США сегодня показали свое настоящее лицо".

Сотни иранцев минувшей ночью собрались возле главной мечети в Тегеране, чтобы почтить память погибшего Сулеймани. Одни едва сдерживали слезы, другие требовали немедленного военного ответа на агрессию Штатов, третьи — просто сжигали американские флаги в пламени поминальных свечей.

Звездно-полосатый оказался в огне, и в Пакистане американскими флагами накрыли макеты гробов, прежде, чем поджечь их. Сигнал вполне понятный. В Исламабаде убийство генерала Сулеймани, ставшего и здесь символом борьбы с терроризмом, крайне недовольны. С осуждением выступили и в Сирии.

"Пока все прилагают усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке, крайне печально видеть, что мощь Соединенных Штатов была направлена на то, чтобы убить человека. И способом, которым это делают бандитские группировки. Сирийская арабская республика решительно осуждает преступную агрессию со стороны США, которая привела к мученической смерти генерала Сулеймани", — говорит постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари.

В Тегеране пообещали американцам — будет дан сокрушительный ответ. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил – "суровая месть" ждет тех, на чьих руках кровь погибшего генерала. В республике не сомневаются, к ликвидации Сулеймани готовились долго и тщательно. В заявления Трампа, мол, на такой шаг пошли ради предотвращения войны, не верят.

"Важно не что США говорят, а что делают. То, что они делают против иранцев, это усиливают свое давление, чтобы жители Ирана поднялись против этого. И это против обязательств, которые США дают согласно международным законам. Американцы уже начали войну против Ирана, не только экономическую войну, но и выходящие за эти рамки действия. Прошлой ночью они открыли новую главу этой войны, убив одного из главных и самых любимых в народе генералов. Безусловно, Иран не закроет на это глаза. Будет месть, Иран ответит так, как посчитает нужным. Время и место такого ответа будет определять Иран", — заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

Вашингтон решил не ждать иранского ответа, сложа руки. В СМИ уже просочилась информация, что на Ближний Восток отправят около трех с половиной тысяч американских солдат. Одну часть — в Ирак, другую — на военную базу в Кувейт. Там местные жители уже заметили небывалую активность. Боевая техника американцев пришла в движение и, якобы, готовится к переброске в Ирак.

После таких кадров хештег о Третьей мировой войне, заполонивший соцсети после гибели генерала Сулеймани, становится еще более пугающим.

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