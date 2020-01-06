Противник Гуайдо объявил себя председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы

Лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи. На смену ему избрали депутата Луиса Эдуардо Парру.

Парра — сторонник президента республики Николаса Мадуро. Избранного депутата уже привели к присяге. Срок его полномочий составит 2 года, передает телеканал "Россия 24".

Депутаты партии Гуайдо результаты голосования не признают. Сразу после заседания в зале началась потасовка.