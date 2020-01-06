МИД РФ призвал политические силы Венесуэлы не конфликтовать

МИД РФ призвал конфликтующие силы Венесуэлы воздержаться от разжигания конфронтации и создания всеобщего хаоса.

Ведомство призвало участников международного сообщества содействовать диалогу политических сил в Венесуэле в целях скорейшей нормализации обстановки и дальнейшего демократического развития этой страны, передает "Интерфакс".

В МИДе напомнили, что 5 января в Венесуэле состоялась плановая передача ротационного председательства в Национальной ассамблее, предусмотренная законодательством. Теперь ассамблею возглавляет представитель оппозиции Луис Парра.