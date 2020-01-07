Гуайдо прорвался в здание парламента Венесуэлы и выступил перед сторонниками

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо со своими сторонниками прорвался через оцепление национальной гвардии к зданию парламента, где 7 января законодательный орган заседает впервые после избрания нового состава президиума. Гуайдо вышел на основную трибуну в зале заседаний Национальной ассамблеи и обратился ко всем, кто его поддерживает. Соответствующее видео появилось в эфире телеканала VPI.

"Кто депутат, а кто – нет, решают не военные, а народ Венесуэлы", – заявил Гуайдо.

5 января председателем парламента объявил себя депутат Луис Парра – политический оппонент Гуайдо. Президент страны Николас Мадуро назвал назначение нового спикера законным, но некоторые представители оппозиции отвергли присягу депутата.

После этого оппозиционеры провели собственное голосование. Они собрались вне стен парламента и не пустили провластных депутатов на свое мероприятие. Свои голоса они отдали за Гуайдо.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как в январе 2019 года Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Ранее он был назначен спикером парламента, однако верховный суд государства аннулировал это решение. После этого в Венесуэле начались протесты и уличные беспорядки.

Временным руководителем страны Гуайдо признали США, Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Действующего президента Мадуро поддержали Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.