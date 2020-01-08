Гол Барбашева помог "Сент-Луису" обыграть "Сан-Хосе"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге сыграны еще пять встреч. Обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" со счетом 3:2 нанес поражение "Сан-Хосе Шаркс" с результатом 3:2.

Одну из шайб в ворота "акул" забросил Иван Барбашев. Российский нападающий в шестой раз поразил ворота соперников. Также на счету Ивана 11 точных передач.

"Питтсбург Пингвинз" на выезде был сильнее "Вегас Голден Найтс" 4:3. Первую шайбу в составе победителей записал на свой счет Евгений Малкин. В текущем чемпионате Евгений забросил 13 шайб и 28 раз ассистировал товарищам по команде.

"Бостон Брюинз" в гостях уверенно обыграл "Нэшвилл Предаторз" 6:2. Также поражениям хозяев завершились встреч "Чикаго Блэкхоукс" – "Калгари Флеймз" – 1:2, и "Анахайм Дакс" – "Коламбус Блю Джекетс" 3:4.