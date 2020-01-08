Авиакатастрофа под Тегераном: выживших нет

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что все пассажиры и члены экипажа разбившегося в районе Международного аэропорта Тегерана самолета погибли.

По данным портала FlightRadar, отслеживающего перелеты самолетов, самолет Boeing 737-800, поставленный в 2016 году авиакомпании "Международные авиалинии Украины", перестал выходить на связь вскоре после взлета.

Представители авиакомпании после крушения заявили о "системной ошибке". Соболезнования семьям и близким погибших в авиакатастрофе выразил президент Украины Владимир Зеленский.

На борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Сотрудники украинского посольства на месте устанавливают фамилии всех погибших.

Спасателям уже удалось обнаружить бортовые самописцы упавшего на взлете самолета.

Boeing 737 — узкофюзеляжный пассажирский самолет компании Boeing, напоминает телеканал "Россия 24". Это самый массовый пассажирский лайнер в истории авиастроения.

По сути, Boeing 737 — семейство самолетов, представленное более чем десятью модификациями воздушного судна. Первый полет состоялся в 1967 году. С тех пор было выпущено более 10 500 самолетов данного типа. Вместимость в зависимости от модификации — от 103 до 215 пассажиров. Дальность полета варьируется от 2500 до 6500 километров, а потолок высоты достигает 12 500 метров. Крейсерская скорость Boeing 737 — около 900 километров в час. За все время эксплуатации в результате катастроф и аварий потеряно свыше 200 самолетов данного семейства.

По имеющейся информации, разбившийся в Тегеране лайнер относился к типу 737-800. Самолеты этого типа выпускаются с 1998 года. Длина их 39,5 метра, а размах крыльев — свыше 34 метров. Boeing 737-800 берет на борт до 189 пассажиров. Дальность полета составляет 5765 километров. Потолок — 12 500 метров.