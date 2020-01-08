Принц Гарри и его супруга сложат полномочия старших членов королевской семьи

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл намерены сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи. Кроме того, они планируют добиться финансовой независимости.

Об этом на своей странице в Instagram сообщили герцог и герцогиня Сассекские. В опубликованном посте отмечается, что соответствующее решение они приняли после многих месяцев размышлений. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл намерены начать постепенный переход к прогрессивной новой роли внутри института монархии. Герцог и герцогиня хотят отойти от статуса "высокопоставленных" членов королевской семьи. В их планах работа над финансовой независимостью. При этом в сообщении отмечается, что британский принц с женой продолжат поддерживать Ее Величество королеву.

Герцог и герцогиня Сассекские намерены делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. По их словам, географический баланс позволит им воспитывать сына в уважении к королевским традициям, в которых был рожден мальчик. При этом данное решение даст их семье пространство, чтобы сфокусироваться на следующем этапе, в который входит создание благотворительной организации.

К высокопоставленным членам относятся королева и ее дети, внуки от старшего сына. Расходы королевской семьи покрываются из гранта, выделяемого правительством.