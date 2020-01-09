"Холоп" стал самой кассовой российской комедией в истории проката

Главным кинохитом новогодних каникул стал фильм "Холоп" — о перевоспитании "золотой молодежи" необычным способом. Всего за две недели ленту посмотрели более пяти с половиной миллионов человек, а кассовые сборы приближаются к двум миллиардам. "Холоп" уже стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката. Как сообщается на сайте Фонда кино, фильм на утро четверга, 9 января, собрал в прокате более 1 миллиарда 900 миллионов рублей.

"Холоп" подтвердил звание "народной комедии": в первый же день проката он возглавил таблицу кассовых сборов, но главное, конечно, — отзывы людей. От Хабаровска до Краснодара нет ни одного зрителя, который вышел бы из зала без улыбки и праздничного настроения.

- Смешной, замечательный...Бортич, как всегда, отжигает!

- Побольше бы таких фильмов, на которых душой отдыхаешь!

- Фильм очень классный, смешной. И в конце такой трогательный! Добрый...Для всей семьи.

За уроком хорошего поведения сын олигарха Гриша отправляется в прошлое, да не простое, а крепостное. Дальше разворачивается классическая комедия положений.

Вот только одного герой не знает, что вся эта комедия поставлена его отчаявшимся отцом и не в меру креативным психотерапевтом.

Настоящее открытие фильма — комедийный талант Милоша Биковича. Режиссер картины Клим Шипенко в шутку называет исполнителя главной роли "сербским подарком" российским зрителям. Холоп Гришка — кривое зеркало современной золотой молодежи — смешное, порой — нелепое, но в итоге — поучительное. А легкий акцент Милоша помогает шуткам стать еще более запоминающимися.

В "Холопе" есть все, что зрители так любят в комедиях — узнаваемые ситуации, парадоксальные шутки, трансформация героя и, конечно, романтика.

И все это в двойном объеме. Пока Гришка учится быть хорошим человеком в деревне XIX века — с помощью труда и настоящей любви, в суперсовременном командном центре эту же науку постигает его отец в исполнее Александра Самойленко. Получается фильм в буквальном смысле для всех возрастов.

"Холоп" уже вошел в списки лучших новогодних фильмов этого года, а первые зрители сдержали обещание и продолжают приводить в кино своих родных и друзей, ведь такой кинопраздник смеха надо праздновать всей страной.