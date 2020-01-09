Камера зафиксировала момент взрыва украинского Boeing в Тегеране

Разбившийся в Тегеране Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" после соприкосновения с землей взорвался, свидетельствуют предварительные данные расследования Организации гражданской авиации Ирана. Камера наблюдения зафиксировала, как горящие обломки пассажирского лайнера разлетаются по сторонам.

ЧП произошло в 06:19 утра 8 января в непосредственной близости от воздушной гавани. Согласно данным экспертов, на борту сразу после взлета возникли проблемы, и экипаж принял решение вернуться в аэропорт Тегерана. Он успел развернуть крылатую машину, но до ВПП не дотянул. На сделанных очевидцем кадрах видно, как пылающий самолет падает на землю, после чего взрывается.

Жертвами трагедии стали 176 человек, граждане семи стран. На Украине в четверг объявлен день траура.

Причиной авиакатастрофы называют перегрев одного из двигателей, в то же время авиакомпания утверждает, что трехлетний самолет был полностью исправен и недавно прошел техническое обслуживание.