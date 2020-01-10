Сборы "Холопа" превысили два миллиарда

Кассовые сборы фильма "Холоп" превысили два миллиарда рублей. Об этом свидетельствует данные портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. Таким образом, "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката.

Фильм вышел на экраны 26 декабря и в первый же день заработал больше 46 миллионов рублей.



Картина рассказывает о сыне олигарха Грише, которого отец отправляет для перевоспитания в воссозданную деревню XIX века. Там он становится холопом в услужении у барина. Режиссер – Клим Шипенко, снявший до этого "Салют-7". Главные роли исполнили Милош Бикович, Александра Бортич, Иван Охлобыстин и Александр Самойленко.