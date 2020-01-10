Россиянин Третьяков выиграл этап Кубка мира по скелетону

На этапе Кубка мира по скелетону, который проходит во французском Ла-Плань, завершились соревнования у мужчин. Российский скелетонист Александр Третьяков одержал победу по сумме двух попыток. Он показал лучшее время дня – 1 минута 58,90 секунды.

На втором месте расположился представитель Латвии Мартинс Дукурс, отставший от лидера на 0,37 секунды. В тройке лучших также оказался южнокореец Юн Сун Бин (+1,39).

В соревнованиях у женщин лучшей стала представительница России Елена Никитина. По итогам двух заездов она заняла первое место (2 минуты 2,72 секунды). Следом за ней расположились австрийка Жанин Флок (+0,65) и немка Жаклин Леллинг (+0,86).