Зеленский рассказал о беседе с Рухани

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Ирана Хасаном Рухани выразил надежду на то, что Киев и Тегеран будут тесно взаимодействовать в деле расследования катастрофы Boeing 8 января. Это касается как технической, так и юридической сторон.

"Признание сбития нашего самолета — шаг в нужном направлении", — написал Зеленский в субботу в своем Twitter.

Украинский лидер рассказал, что настоятельно попросил иранского коллегу в кратчайшие сроки завершить идентификацию тел погибших в авиакатастрофе и вернуть их на Украину. Он подчеркнул, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны. Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших, извинился за трагедию, а также заверил, что все причастные к катастрофе будут привлечены к ответственности, пишет "Интерфакс".

В результате крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", который вылетел из аэропорта Тегерана, погибли 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа. В субботу, 11 января, Вооруженные милы Ирана заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, причиной стал человеческий фактор.