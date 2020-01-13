Путин провел совещание по подготовке Послания

Президент РФ Владимир Путин провел рабочее совещание по подготовке Послания Федеральному Собранию, которое состоится 15 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

В совещании приняли участие глава администрации президента Антон Вайно, первый заместитель председателя правительства — министр финансов РФ Антон Силуанов, первые заместители главы администрации президента Алексей Громов и Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, передает телеканал "Россия 24".