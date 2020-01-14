Британка, питавшаяся только чипсами и крекерами, умерла от истощения

Британка умерла в результате расстройства пищевого поведения. Шарлотта Броуд питалась исключительно чипсами, крекерами и газировкой, иногда – куриными наггетсами.

Как пишет Mirror, Броуд не изменяла своим пищевым предпочтениям даже во время беременности. Однако двоих своих детей она кормила в соответствии с рекомендациями врачей.

32-летняя женщина попала в больницу 3 января. Перед этим она в течение шести недель лежала в постели, потому что отказывалась принимать вообще какую-либо пищу. Броуд отказалась даже от внутривенного питания, заявив, что не хочет жить, и в итоге умерла от истощения 13 января.

Известно, что британка долгое время страдала от депрессии, но отказывалась от попыток поправить психическое здоровье.

В сентябре сообщалось о британском подростке, который десять лет ел только чипсы, колбасу и белый хлеб. В результате такой диеты он лишился зрения и слуха.