В четырех землях ФРГ прошла спецоперацию против исламистов из Чечни

В фокусе полицейской спецоперации в четырех федеральных землях Германии оказались выходцы из Чечни, подозреваемые в связях с исламистами. Обыски у 180 фигурантов прошли в Берлине, Тюрингии, Бранденбурге и Северной Рейн-Вестфалии.

Молодые люди 23-28 лет подозревались в том, что искали места для проведения терактов. У одного из подозреваемых был обнаружен мобильный телефон с фотоматериалами, сообщает РИА Новости. Он задержан в Людвигсфельде. Также обыски прошли в берлинском районе Хеллерсдорф. По предварительным данным, злоумышленники разыскивали в Берлине еврейскую синагогу на Ораниенбургер штрассе. Чеченец подозревается в подготовке вооруженного нападения на нее.

Берлинская генпрокуратура также изъяла наличные деньги, холодное оружие, носители цифровых данных. Конкретных данных о наличии угрозы теракта нет, заверил представитель Генпрокуратуры Берлина Мартин Штельтнер.

Генпрокуратура запросила ордера на проведение обысков еще в октябре 2019 года.

Сообщество чеченских экстремистов давно считается в Германии одним из самых опасных. Их представители успели повоевать, умеют обращаться с оружием и взрывчаткой, поясняет немецкое издание Bild. Кроме того, экстремисты из Чечни связаны с организованной преступностью, крышуют нелегальный бизнес, позволяющий им финансировать террористическую деятельность.