Китайская студентка умерла из-за того, что питалась одним рисом

В Китае умерла студентка колледжа, питавшаяся одним рисом. 24-летняя Ву Хуаян была очень ограничена в средствах и не могла себе позволить питаться как следует, передает CNN.

Девушка скончалась в клинике медицинского университета Гуйчжоу 13 января. Эту информацию подтвердил представитель больницы, однако он отказался называть причину смерти.

Журналисты предположили, что девушка скончалась от истощения, учитывая, что рост ее составлял всего 135 сантиметров, а вес – 21,6 килограмма.

Девушка была сиротой и жила вместе с младшим братом на ежемесячное пособие, составлявшее 300 юаней (43,5 доллара США). Брат китаянки страдает психическим расстройством, и значительную часть средств она тратила на его лечение.

Ву Хуаян попала в больницу в октябре 2019 года. Врачи обнаружили у нее проблемы с сердцем. Девушке требовалась операция стоимостью 200 тысяч юаней (29 тысяч долларов). После того, как о ее истории узнали местные СМИ, пекинская благотворительная организация начала сбор средств. Несмотря на эту помощь спасти девушку не удалось.

История студентки возмутила пользователей китайской соцсети Weibo, которые выразили недоумение тем, что власти ничего не предприняли, чтобы помочь девушке.

Ранее 14 января сообщалось о британке, которая питалась только чипсами и крекерами, а затем вовсе отказалась от еды и умерла от истощения. Женщина страдала расстройством пищевого поведения.