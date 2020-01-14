Белоруссия рассказала об альтернативах российской нефти

В Белоруссии высказались об альтернативах российской нефти. Первый вице-премьер страны Дмитрий Крутой сообщил, что в настоящее время рассматривается возможность поставок сырья из ряда стран, ожидаются скорые договоренности по импорту.

Белорусский политик рассказал, что они разослали соответствующие коммерческие предложения. По словам Крутого, все коммерческие службы заводов страны, Белорусской нефтяной компании проводят переговоры практически в ежедневном режиме. Вице-премьер отметил, что они рассчитывают на скорое получение альтернативных вариантов поставок конкретного сырья. Рассматриваются все возможные страны, в числе которых Украина, Польша, Казахстан, Азербайджан, балтийские государства, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал сложности в переговорах с Россией по нефти. Он пояснил, что российская сторона предлагает его государству покупать сырье по ценам выше мировой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Белоруссия может покупать нефть по более выгодным ценам, если у нее есть такие предложения.