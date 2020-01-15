Пакет конституционных поправок будет вынесен на всенародное голосование

Выступая перед Федеральным собранием, президент России Владимир Путин предложил гражданам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию РФ.

Путин подчеркнул, что видит необходимость в проведении голосования по всему пакету предложенных поправок в Конституцию. Окончательное решение будет приниматься лишь по его результатам.

"Определяющим должно быть мнение россиян — как носителя суверенитета и основного источника власти. Все, в конечном счете, решают люди", — сказал Путин.