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Послание Федеральному Собранию 10 минут назад

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15 января 202013:38

Пакет конституционных поправок будет вынесен на всенародное голосование

Пакет конституционных поправок будет вынесен на всенародное голосование

Выступая перед Федеральным собранием, президент России Владимир Путин предложил гражданам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию РФ.

Путин подчеркнул, что видит необходимость в проведении голосования по всему пакету предложенных поправок в Конституцию. Окончательное решение будет приниматься лишь по его результатам.

"Определяющим должно быть мнение россиян — как носителя суверенитета и основного источника власти. Все, в конечном счете, решают люди", — сказал Путин.

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