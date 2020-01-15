Путин обсудил с Медведевым выполнение тезисов Послания

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой правительства Дмитрием Медведевым.

На встрече обсуждались инициативы главы государства, которые он озвучил в Послании Федеральному собранию, а также вопросы их реализации.



Владимир Путин выступал в Манеже, где собрались около тысячи трехсот гостей: министров, губернаторов, судей, сенаторов, депутатов, представителей региональных заксобраний и общественных организаций, сообщает "Россия 24". Президент говорил немногим более часа, особое внимание уделив реализации нацпроектов, а также вопросам демографии и здравоохранения. Основной темой Послания президента стали социальные вопросы. Также российский лидер предложил внести некоторые поправки в Конституцию.