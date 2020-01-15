Маткапитал начнут выдавать на первенцев: Путин поручил продлить и расширить программу

В четверг комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей обсудит вопросы реализации задач по расширению программы маткапитала и введению ежемесячных выплат на детей в возрасте до семи лет, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию, передает ТАСС.

Ранее президент предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 января 2020 года. По его словам, выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, а процедура получения будет максимально простой.

Путин уточнил, что на первом этапе выплаты составят половину прожиточного минимума — 5,5 тысяч рублей, при необходимости это пособие в 2021 году может быть повышено до 11 тысяч рублей.

Также Путин сообщил, что программа маткапитала будет продлена до конца 2026 года, выдавать его будут уже при рождении первого ребенка, а размер этой выплаты для семей с двумя детьми вырастет до более 616 тысяч рублей.

Путин напомнил, что ранее принято решение о том, что при рождении третьего ребенка государство гасит за семью 450 тысяч рублей ее ипотечного кредита. Так, семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в погашение ипотеки порядка 1 миллиона рублей.