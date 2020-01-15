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Торговая война между США и Китаем 1 час назад

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15 января 202022:28

США и Китай подписали первую часть торговой сделки

EPA

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.

Как передает "Интерфакс", торжественная церемония состоялась в Вашингтоне в Белом доме. Перед подписанием документа Трамп заявил журналистам, что переговоры США с КНР были жесткими, но честными, на которых царило взаимное уважение.

Американский лидер заявил также, что в недалеком будущем собирается с рабочим визитом посетить Китай.

На церемонии Лю Хэ зачитал послание председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина, в котором отмечается, что соглашение между Пекином и Вашингтоном полезно не только для двух стран, но и для всего мира.

Стороны договорились, что в первой фазе соглашения Китай нарастит за два года импорт товаров из США минимум на 200 миллиардов долларов. Документ обязывает КНР в течение месяца со дня вступления в силу подготовить комплекс мер, направленных на защиту интеллектуальной собственности США, в частности, в фармацевтической промышленности, а также на искоренение продажи контрафактных товаров.

В ответ американская сторона незначительно сократит некоторые пошлины и не будет вводить дополнительные санкции в отношении Китая.

Газета Financial Times сошла соглашение прочным перемирием, которое положит конец почти двухлетней торговой войне между КНР и США. Вместе с тем издание констатирует, что стороны не идут на уступки в ключевых вопросах. В частности, Вашингтон не торопится отменить множество пошлин, наложенных на китайские товары на общую сумму 360 миллиардов долларов.

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