Медведев останется председателем "Единой России"

Ушедший с поста российского премьер-министра Дмитрий Медведев остается председателем "Единой России". Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Турчак добавил, что никаких законодательных ограничений по совмещению позиций председателя политической партии и заместителя председателя Совета безопасности России не существует.

Во время общения в Думе с представителями фракции "Единая Россия" Мишустин передал однопартийцам Медведева его приветственные слова, с которым кандидат в премьеры общался 15 января. Мишустин подчеркнул, что Медведеву комфортно было работать с думской фракцией, он надеется на то, что в рамках партийного формата такая работа продолжится. После встречи с фракцией "Единой России" Мишустин отправился на встречу с депутатами фракции ЛДПР.

"Единая Россия" единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост российского премьера. Кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра внес президент Владимир Путин после того, как Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. В правительстве Медведева Мишустин был главой Федеральной налоговой службы. Глава ФНС 15 января уже беседовал с законодателями на внеочередном заседании Совета нижней палаты парламента. Для назначения премьером Мишустину достаточно заручиться поддержкой 226 депутатов.

В 2019 году налоговая служба собрала в бюджет России почти двадцать триллионов рублей.

Михаилу Мишустину 53 года. В 1989 году он окончил Московский станкоинструментальный институт и получил квалификацию инженер-системотехник.