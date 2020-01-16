Australian Open. Российские теннисисты узнали своих соперников

В понедельник в Мельбурне стартует Открытый чемпионат Австралии по теннису – первый из турниров серии Большого шлема. Стали известны соперники российских теннисистов по первому раунду основной сетки соревнований.

Посеянный на турнире под четвертым номером Даниил Медведев стартует матчем американцем Фрэнсисом Тиафо. В рейтинге АТП Медведев занимает четвертое место, а его оппонент – сорок пятое. Карен Хачанов (16-й номер посева) в первом раунде встретится с одним из победителей квалификации. Андрей Рублев (17) сыграет с австралийцем Кристофером О'Коннеллом (116 в ретйинге АТП).

У женщин Анастасия Потапова начнет Australian Open встречей с американкой Сереной Уильямс. Мария Шарапов получила в соперницы хорватку Донну Векич.