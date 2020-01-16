В Дагестане продолжает расти число отравившихся питьевой водой

В дагестанском Кизляре число отравившихся питьевой водой выросло до 102 человек, 50 из них дети. Ранее сообщалось о 72 заболевших. Все пострадавшие в настоящее время находятся в городской больнице.

"Состояние всех поступивших легкой и средней степени тяжести", — сообщил "Интерфаксу" представитель Министерства здравоохранения республики.

Вспышка кишечной инфекции началась 6 января. Подача воды с одной из насосных станций города приостановлена. Жителям подвозят питьевую воду с помощью автоцистерн. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" УК РФ.