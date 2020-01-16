Барнаульский трамвай выдернул из снега вездеход пожарных. Видео

В Барнауле полноприводный "КамАЗ" спасателей увяз в снегу — грузовик пожарных слишком близко подъехал к частным домам и не мог выехать.

Освободил его... трамвай, взявший грузовик на буксир. Журналисты ГТРК "Вести.Алтай" сняли сюжет про это необычное происшествие и рассказали, что инцидент произошел на улице Анатолия рядом с поликлиникой №4.