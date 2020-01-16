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16 января 202017:11

Семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика: СК проводит проверку

Фото: DanielReche / Pixabay

Следователи по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводят проверку по факту беременности тринадцатилетней девочки, которую диагностировали врачи больницы Железногорска. По результатам следственных действий будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой тринадцатилетняя девочка якобы забеременела от десятилетнего мальчика. Как сообщает "Комсомольская правда", дети учатся в разных школах (она в седьмом классе, он в четвертом). Срок беременности у девочки составляет чуть меньше двух месяцев.

Врач-педиатр Николай Скоробогатов из Красноярска прокомментировал данную ситуацию. По его словам, случай сомнительный и вероятность подобного инцидента составляет 50 на 50. Такое возможно теоретически. Врач считает, что на мальчика могли "просто показать", поскольку ребенку ничего не будет, а виноват другой.

В школе, где учится девочка, данную информацию подтвердили и рассказали, что в 2018 году семья подростка была поставлена на учет как находящаяся в социально опасном положении. Это связано не с тем, что родители ведут асоциальный образ жизни. Причина кроется в другом — мама девочки тяжело больна.

Заместитель директора школы рассказала, что в семье якобы было принято решение сохранить ребенка. В настоящее время девочка находится под наблюдением врачей.

Ранее стало известно о беременности 14-летней девочки в Челябинской области.

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