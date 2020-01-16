"Первый подход к снаряду": рабочая группа начала готовить поправки в Конституцию

Поправки к Конституции, которые президент предложил в Послании Федеральному собранию, не затрагивают ее фундаментальных основ. Их цель — обеспечить дальнейшее развитие России как правового социального государства. С таких слов Владимир Путин начал первую встречу с членами рабочей группы, которая будет готовить предложения о поправках. Президент утвердил ее состав накануне. 75 человек — политики, бизнесмены, артисты, общественные деятели — будут решать, чем и как дополнить или скорректировать Основной закон страны.

Первое заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию носит ознакомительный характер, но далее работа будет вестись очень интенсивно.

Президент благодарит всех за то, что согласились участвовать в этой важной и сложной работе. Накануне, признается Путин, он был ограничен временными рамками, когда выступал перед Федеральным Собранием. Но сегодня есть возможность поговорить о предлагаемых инициативах более подробно. В том числе о том, чтобы наделить Госдуму полномочиями утверждать председателя правительства, его заместителей и министров.

"В этом есть большой смысл: Россия, оставаясь президентской республикой, все-таки становится более открытой. И значение парламента повышается, и взаимодействие парламента с правительством усиливается, — сказал президент. — Возникает ситуация, когда парламент будет нести большую ответственность не только за назначенных министров, заместителей и самого председателя, но и за ту работу, которую они проводят, за ту политику, которую проводит правительство. Такая более тесная связка между парламентом и правительством, мне кажется, уже востребована. Представьте себе, назначается председатель правительства – президент уже не имеет права отклонить эту кандидатуру. А потом председатель правительства идет не к президенту со своими предложениями, а идет в парламент, и парламент фактически в окончательном виде утверждает заместителя председателя правительства и федеральных министров. Президент и в этом случае не имеет права их отклонить. Ответственность, безусловно, совершенно другого уровня возникает и у парламента, и у правительства в отношениях и в работе друг с другом".



Но при этом президент сможет контролировать эффективность работы кабинета министров.

"Россия должна оставаться в то же время президентской республикой, и у президента должны сохраняться серьезные полномочия, связанные с возможным отстранением от должности тех, кто нарушает закон, тех, кто недобросовестно исполняет свои служебные обязанности, и в связи с потерей доверия", — подчеркнул глава государства".

Доктор Леонид Рошаль уточняет, будут ли это персональные кадровые решения.

"Будет ли возможность у президента, если кто-нибудь из министров или вице-премьеров не работает достаточно хорошо, поставить вопрос о соответствии должности и сказать ему до свидания?" – спрашивает он.

"Да. Я и вчера говорил, и сейчас упомянул коротко. Полагаю, что у главы государства должно оставаться право отрешать от должности тех, кто ненадлежащим образом исполняет свои обязанности", — ответил Путин.

Костяк команды — а это именно команда, потому что им предстоит работать вместе — составляют профессиональные законотворцы: сенаторы, депутаты Госдумы, председатели некоторых региональных законодательных собраний. Всего 75 человек. Есть среди них и те, кто работал над текстом Конституции 1993 года. И это тоже по-своему символизирует, что Конституция — живой закон, который должен и может меняться.

"Конституция — это не памятник какой-то эпохе, — считает председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. — Это именно живой документ. Живая Конституция — это значит, что Конституция должна давать ответы на те запросы, которые посылает общество".

"За 25 лет в мире не осталось ни одной Конституции, которая не подверглась бы коррекции, — указывает директор федерального государственного научно-исследовательского учреждения "Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации" Талия Хабриева. — Этот опыт уже наукой обобщен, мы будем использовать его как дополнительный инструментарий. Но необходимо сохранять иммунитет российского общества от концептов, предложений, иделогем, которые не укоренятся в нашей действительности и которые не совместимы с нашей конституционной матрицей, доказавшей свою жизнеспособность за 25 лет".

В составе рабочей группы много узнаваемых лиц — известные политики, деятели культуры, науки и искусства, спортсмены. Им, конечно, сложнее, чем профессиональным юристам. Но работа над изменением Конституции, говорит Путин, требует не только профессиональных знаний, но также политического и жизненного опыта. При этом рабочей группе Путин рекомендует руководствоваться важнейшим постулатом — российское законодательство должно иметь приоритет над международным.

"Мы ничем не будем отличаться от других государств мира, которые уже давно приняли такие решения и прямо, без всяких обиняков, без всякого стеснения прописали, что на территории их страны действует все, что не противоречит их Основному закону, — сказал Путин. — Это совсем не значит, что мы уклоняемся от ситуации, когда международный договор имеет приоритетное значение в отношении других законов Российской Федерации, но только не Конституции. Если договор какой бы то ни было противоречит Конституции, он и заключаться не должен, а если был заключен и мы обнаружили, что там есть нарушение Конституции, он не будет действовать на территории Российской Федерации".

Президентские предложения о поправках в Конституцию поистине эпохальны. Путин предлагает закрепить в основном законе такие важные нормы, как запрет на второе гражданство или вид на жительство для тех, кто избирается в Госдуму и Совет Федерации, а также для претендентов на такие важные посты, как губернатор, министр, руководитель федерального органа власти. А президентом сможет стать только тот, кто никогда не имел иностранного гражданства и последние 25 лет проживал на территории России. Рабочей группе предстоит готовить и большой блок социальных поправок. О закреплении минимального размера оплаты труда, который должен быть не меньше прожиточного минимума, и об обязанности правительства ежегодно индексировать пенсии.

"Мы и так это делаем на сегодняшний день. Но так было не всегда, и многие из присутствующих здесь об этом хорошо осведомлены. "Денег не хватает, приоритетов много, пенсионеры подождут". А если мы зафиксируем в Конституции необходимость индексации, то так уже никогда в будущем никто не скажет. Правительство обязано будет индексировать пенсии, или это будет нарушение Конституции со всеми вытекающими отсюда последствиями и возможностью президента реагировать на это нарушение Конституции в отношении всех должностных лиц, в отношении которых у него будет право в том числе отстранять от должности", — отметил российский лидер.

Статус Госсовета тоже должен быть прописан в Конституции. Но здесь Путин призывает действовать аккуратно: нельзя создавать вторую палату регионов, которая бы дублировала Совет Федерации. На первой встрече определили основные параметры работы, стратегию взаимодействия.

"Это наш первый подход к снаряду, — подчеркнул Путин. — Мы с вами будем встречаться, будем обсуждать то, что начнет возникать и начнет прорабатываться уже на профессиональном уровне. Еще раз хочу вас всех поблагодарить за то, что вы согласились принять участие в этой работе. Она очень важна и востребована. Все эти вопросы, которые поставлены, они созрели. Эта работа очень ответственная, чрезвычайно ответственная. Ну, и, конечно, почетная. Хочу нам всем пожелать успехов на этом пути. Спасибо вам большое. Всего хорошего".

А уже завтра начнется работа по конкретным направлениям — по отдельным пунктам и статьям.