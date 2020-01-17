МИД Канады потребовал от Ирана компенсации за гибель пассажиров Боинга

Пять стран требуют компенсаций от Ирана за сбитый украинский Боинг. Об этом заявил глава МИД Канады на пресс-конференции. Также он рассказал, что страны, граждане которых стали жертвами этой трагедии, рассчитывают на тесное сотрудничество с Ираном. Помимо Канады, это Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина.

"У нас есть пять ключевых требований к Ирану. Среди них: во-первых, Тегеран должен тесно сотрудничать с официальными лицами других стран и проводить необходимые консультации, во-вторых, мы должны быть уверены, что все жертвы опознаны, созданы все условия для их репатриации, в-третьих, должно быть обеспечено тщательное международное расследование, в-четвертых, Иран полностью и ответственно должен выполнять все свои обязательства перед семьями жертв, включая выплаты компенсаций всем родственникам, и в-пятых, Иран должен сделать всё возможное, чтобы провести независимое криминальное расследование", — заявил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Тем временем, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в телефонном разговоре с украинским коллегой Вадимом Пристайко заявил, что Тегеран готов передать Киеву тела погибших, а также примет помощь украинских специалистов в расшифровке "чёрного ящика". В свою очередь, Пристайко поблагодарил Зарифа за сотрудничество, заключает телеканал "Россия 24".