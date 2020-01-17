Поправки в Конституцию: комментарии МИД РФ и рабочей группы

В идее приоритета Конституции РФ над рядом норм международного права не нужно искать скрытый смысл. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В ходе пресс-конфедерации он напомнил, что Конституционный суд ранее разъяснил, что Конституция является базовой ключевой нормой, и никакие международные договоренности не должны ей противоречить.

"Я здесь не вижу каких-либо поводов и предлогов для спекуляций и поиска некого скрытого смысла", — сказал Лавров.



Между тем сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок Павел Крашенинников на заседании заявил, что комиссия не будет вносить изменения в первую и вторую главы Конституции. Хотя, по его словам, такие предложения уже поступают.

"Мы будем работать над поправками, которые прозвучали в Послании главы государства и не будем работать над поправками в первую и вторую главы Конституции. Они незыблемы", — подчеркнул Крашенинников.

В свою очередь сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева заявила, что изменения в Конституцию должны значительно улучшить жизнь россиян и их социальные и юридические права. По ее словам, эти конституционные изменения предполагают трансформацию "формы государства" в сторону демократизации, передает РИА Новости.

Сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас заявил, что Россия и после внесения изменений в Конституцию продолжит выполнять все свои международные обязательства.

"Верховенство Конституции должно быть безусловно обеспечено, но Россия остается последовательной сторонницей выполнения всех международных обязательств. Россия остаётся членом большой европейской семьи", — подчеркнул Клишас.

Также он назвал анекдотом слухи о том, что рабочая группа хочет внести в Основной закон поправку о возможности самороспуска Госдумы. Он призвал СМИ не заниматься ерундой и не придумывать никаких глупостей.