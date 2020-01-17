Ущерб – более 53 миллионов: на саратовского министра завели дело

В отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной возбуждено уголовное дело. Ей предъявлено обвинение по факту злоупотребления должностными полномочиями.

По данным следствия, с октября по ноябрь 2018 года Министерство здравоохранения Саратовской области заключило три государственных контракта на поставку восемнадцати ультразвуковых аппаратов. На момент подписания документов Мазина и другие должностные лица были проинформированы о том, что оборудование не соответствует условиям государственного контракта. Невзирая на это, министр и другие сотрудники дали указания главным врачам принять медицинские изделия. Следствие считает, что Мазина действовала вопреки интересам службам в пользу фирмы-поставщика. Министр здравоохранения Саратовской области организовала оплату оборудования, тем самым причинив ущерб бюджету на сумму более 53 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего. Продолжается расследование уголовного дела, сообщается на сайте Следственного комитета по Саратовской области.

Как сообщает ТАСС, ранее в квартире и кабинете Натальи Мазиной прошли обыски.

Ранее за взятку арестовали заместителя мэра Рината Бадаева.