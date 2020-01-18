В США учителя школы подали в суд на Delta Air Lines из-за ЧП со сбросом топлива

В США учителя начальной школы подали судебный иск против авиакомпании Delta Air Lines, чей самолет сбросил авиатопливо над местечком Кадахи (штат Калифорния). В результате инцидента пострадали порядка 60 человек. Об этом сообщает телекомпания СNN.

Как уточняется, иск подан в Высший суд округа Лос-Анджелес. Учителя обвиняют авиакомпанию в том, что ее пилоты не предупредили диспетчеров о том, что перед экстренной посадкой планируют избавиться от лишнего топлива. В результате случившегося нескольким людям был нанесен физический и психический урон, напоминает ТАСС. Истцы требуют, чтобы компания возместила ущерб пострадавшим. Размер выплат не уточняется.

В результате расследования эксперты Федерального авиационного управления США пришли к выводу, что экипаж лайнера, докладывая диспетчерам о нештатной ситуации на борту, не запрашивал разрешения на сброс топлива. Истцы настаивают: если бы запрос был озвучен, самолет бы направили в другой аэропорт, а топливо было бы сброшено в ненаселенном районе и на безопасной высоте.

14 января самолет авиакомпании Delta Air Lines, который выполнял рейс Лос-Анджелес – Шанхай, спустя некоторое время после полета подал сигнал тревоги и вернулся в аэропорт. Для снижения массы самолета перед посадкой требовался сброс топлива. В результате случившегося пострадали ученики и учителя четырех начальных школ в местечке Кадахи под Лос-Анджелесом.