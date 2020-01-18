Сборы "Холопа" перевалили за два с половиной миллиарда

Кассовые сборы фильма "Холоп" превысили 2,5 миллиарда рублей. По последним данным портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, общие сборы составляют 2 516 065 438 рублей.

"Холоп" вышел в прокат 26 декабря и к концу новогодних каникул уже стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката, собрав более 2 миллиардов рублей. Картина снята при поддержке телеканала "Россия".

"Холоп" обогнал другую созданную при поддержке телеканала "Россия" отечественную ленту — фильм "Т-34", собравший за 2019 год 2,27 миллиарда рублей. Главные роли в комедии о сыне олигарха Грише, которого отец отправляет для перевоспитания в воссозданную деревню XIX века, исполнили Милош Бикович, Александра Бортич, Иван Охлобыстин и Александр Самойленко.

И. о. министра культуры России Владимир Мединский накануне рассказал, что смотрел ленту "Холоп" вместе с сыном. Сын главы Минкультуры после этого решил посмотреть фильм еще раз.

Мединский отметил рост интереса зрителей к отечественным фильмам за последние годы. По его словам, "Холоп" — один из примеров успеха российского кино.

Худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков назвал фильм доброй и светлой историей. В основе успеха "Холопа" — талант создателей и новогоднее настроение зрителей, считает он.

Режиссер картины Клим Шипенко, до этого снявший фильм "Салют-7", рассказал о секрете успеха "Холопа" у зрителей. По его мнению, "это вкусно приготовленное блюдо, вовремя поданное к новогоднему столу", а коммерческий успех ему обеспечила совокупность удачно подобранных "ингредиентов". Зрители, отметил Шипенко, не просто сходили на фильм, а посмотрели его несколько раз, рассказали знакомым, и те тоже пришли.