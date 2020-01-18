Губернаторы рассказали "Вестям в субботу" о льготах

Состоялось, безусловно, удивительное Послание президента парламенту о назревших переменах. Это, конечно, и предложения по Конституции, но все же это назревшие перемены в том, что касается повышения уровня жизни.

В частности, уже с 1 января в силу вступают решения по материнскому капиталу. Уже при рождении первенца семья получит 466 тысяч, а на второго малыша — еще 150 тысяч. При этом если в семье сейчас есть ребенок, то после рождения второго материнский капитал должен предоставляться уже в новом, увеличенном, размере. То есть, если быть точным, — 616 617 рублей.

А с 1 сентября этого года классные руководители будут получать из федерального бюджета специальную доплату — не менее 5 тысяч рублей. Кроме того, Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальных классов. В данном случае важны не только цифры, ни и логика.

"Не буду скрывать, у нас большие дискуссии шли на этот счет. И коллеги в общем и целом некоторые не возражают, потому что им детей не хочется поддержать. Но говорят о том, что это не очень справедливо. Что и люди с приличными доходами, и с маленькими доходами будут получать одинаковую поддержку от государства. В этом, конечно, есть логика, это правда. Но есть также логика, характерная для нашего общества. Все должны себя чувствовать в равных условиях. Не должны дети и родители, которых часто сегодняшнее положение унижает, чувствовать, что они даже ребенка прокормить не могут. Вот мне кажется, что для нашего общества это чрезвычайно важно. Да, мне говорят, вы знаете, даже в советское время с его широкой социальной программой поддержки граждан не было такой меры поддержки. Но и расслоения в обществе тогда такого не было. Я думаю, что эта мера будет оправдана", — заявил глава государства.

По настоятельной просьбе президента средства должны изыскать и сами регионы: например, на жилье для врачей и фельдшеров, особенно в селах, поселках и малых городах. Участники опроса "Вестей в субботу" в кулуарах Послания — те новые руководители регионов из числа выдвиженцев Путина, чьи портреты мы представляли в нашем эфире в последние месяцы. Но, несмотря на наше доброе с ними знакомство, вопрос мы им задавали с подковыркой: а сохранят ли они тогда те льготы, которые ими самими уже введены на местном уровне?

- Что касается предоставления жилья медицинским работникам, о чем сказал президент, это тоже имеет огромнейшее значение. Как пригласить человека, если нет жилья? – сказал Олег Кожемяко, губернатор Приморского края.

- И во всех регионах одна и та же история — от Владивостока до Мурманска?

- Конечно, мы приняли промежуточное решение, связанное с тем, что мы выплачиваем медицинским работникам 20 тысяч за съем жилья и доплачиваем 10 тысяч к основному окладу. И молодым специалистам доплачиваем, учителям — 10 тысяч за съем жилья, если они приходят в школу, потому что изначально базовый оклад небольшой. Но сейчас у нас появится официальная возможность, которую мы обязательно отразим в бюджете, строить служебное жилье и предоставлять медицинским работникам.

- Хватит ли своего бюджета?

- Я думаю, что если в Послании было сказано, то мы это отразим. И на условиях софинансирования мы с удовольствием пойдем в эту программу, потому что стройка всегда несет с собой и демографию, и привлечение людей на места, так всегда было на Дальнем Востоке.

- Материнский капитал, горячее питание в школах, ремонт школ и так далее и тому подобное. Сами потянули бы такую историю?

- Такой объем, конечно, нет. Это серьезные средства. Это не только просто серьезные — серьезнейшие средства. Мы пытаемся какие-то вещи делать. С этого года мы уже ввели у себя горячее питание для малоимущих детей, потому что ужасно, когда одни дети за одним столом сидят, другие — за другим. Но все это не решает основную проблему — с доходами людей. Поэтому те инициативы, те решение, которые президент озвучил, они выстроят в некий системный комплекс мер, который, безусловно, я уверен, сыграет в плюс. Особенно регионам с невысоким уровнем жизни, — подчеркнул Андрей Никитин, губернатор Новгородской области.

- Как ваша Новгородчина?

- Да.

- Чего только ни предложено в плане социальной политики: и материнский капитал, и горячее питания, и 5 тысяч классным руководителям. Вы бы сами это потянули, даже такой богатый город, как Петербург?

- Мы не только потянули, мы уже досрочно выполняем поручение президента. И с 1 сентября 2019 года у нас региональная надбавка за классное руководство уже производится. Мы дальше будем увеличивать эту надбавку, поскольку президент поставил дополнительную планку, и сказал, что еще и федеральный центр поможет нам, — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

- Нет у вас соблазна, коль появляется федеральная помощь, отменить региональную?

- Нет, конечно, нет. Мы приняли это решение, оно будет постоянно действовать, вопрос в размере. Будем увеличивать постепенно, если федеральный центр будет помогать нам. Конечно, нашу региональную надбавку мы оставим.

- Материнский капитал, горячее питание в школах…

- Доплаты до 7 лет, — уточнил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

- Ремонт школ, оплата…

- Да.

- Сами потянули бы?

- Когда Владимир Владимирович приезжал к нам вот в октябре, мы ему рассказывали.

- В таких объемах потянули бы?

- Мы по 300 тысяч на первенцев выплачиваем. Конечно, эта выплата региональная, она сохранится, плюс добавится федеральная.

- Вот философия того, что классный руководитель — это воспитатель, — считает губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Федерального уровня?

- Да, вот это — принципиальное решение.

- Плюс 5 тысяч рублей, если мне не изменяет память?

- И мы даже свои деньги добавим, потому что для нас принципиально важно поддержать учителей. В текущих реалиях как никогда важно, чтобы они воспитывали, они несли ценности, а не просто давали знания.

- Очень серьезная поддержка. Мы видим, что это очень востребовано людьми. Отдельная тема по здравоохранению прозвучала, для она нас очень важная прозвучала, — рассказал Василий Орлов, губернатор Амурской области.

- Вы сами потянете или требуется поддержка федерального центра?

- Конечно, нужна поддержка, но если мы хотим быстрых результатов, нам нужны федеральные средства. Эти темы для нас действительно очень важны, это бесспорно.

- Tе проблемы, о которых говорил президент, нам понятны, известны, мы их в меру своих бюджетных возможностей решаем, — заверил Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области.

- А теперь бюджетные возможности будут другие?

- Конечно.

- C середины прошлого года мы уже доплачиваем матерям, которые воспитывают детей от полутора до трех лет, а теперь нам дали возможность доплачивать до 7 лет. Таким образом, мы сейчас выведем все семьи, где хотя бы один ребенок, из-за черты бедности. А в прошлом году мы вывели всех пенсионеров из-за черты бедности, — отметил Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области.

- Даже вы, такой богатый регион, как Сахалин, ведь не потянули бы, наверное, все, о чем говорил президент, если бы не обещанная поддержка федерального бюджета?

- Совершенно правильно.

- Чего только ни было у президента по социальным вопросам: и горячее питание всем, и материнский капитал, и классным руководителям 5 тысяч. Сами регионы это потянули бы?

- Конечно, нет. Президент дал поручение правительству выделить деньги, а дивиденды в первую очередь, наверное, будут получать губернаторы, как ни странно, потому что сами бы мы никогда не смогли бесплатное питание сделать деткам в начальной школе. Также речь идет о поддержке многодетных семей. Это огромные суммы, они для нас недосягаемые, — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Для области все это очень актуально. Регион растет на 90 тысяч в год, и мы должны успевать и школы, детские сады строить, — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- Да, у вас рост демографический как нигде.

- Конечно, и по рождаемости тоже знаете нужна максимальная поддержка. Поэтому то, что будет материнский капитал, мы, соответственно, тоже свои меры будем принимать.

- Сами не потянули бы? То есть в данном случае поддержка федерального центра принципиальна?

- Нет, мы в этом году при рождении любого ребенка давали некую поддержку, набор, но сумма, которая сегодня прозвучала, — это совершенно другое.

- У нас в Дагестане с рождаемостью лучше, чем в России. Такую бы рождаемость всей РФ — можно было бы не беспокоиться. Но есть важный момент: а что потом? Ясли. Тема. Только-только начинаем. Детские сады, школы тоже не закончили. Мы много что делаем, — сказал Владимир Васильев, глава Дагестана.

- Наверное, республике своих силенок не хватает?

- Не хватает.

- Здесь требуется федеральная помощь?

- Помогают. Спасибо огромное.