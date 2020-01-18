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18 января 202019:45

"Боруссия" Д благодаря хет-трику Холанда одержала волевую победу над "Аугсбургом"

EPA

Дортмундская "Боруссия" на поле "WWK-Арены" в Аугсбурге одержала волевую победу над местной одноименной командой в матче 18-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу "шмелей".

Гости дважды по ходу встречи уступали в счете. У победителей хет-трик оформил Эрлинг Холанд (59-я, 70-я, 79-я минуты) и по разу отличились Юлиан Брандт (49) и Джейдон Санчо (61), а у хозяев поля два мяча забил Флориан Нидерлехнер (34, 55) и один – Марко Рихтер (46).

Стоит отметить, что для Холанда, вышедшего на замену на 56-й минуте, эта игра стала первой в составе "Боруссии", в которую он перешел текущей зимой из австрийской команды "Ред Булл Зальцбург".

"Боруссия" одержала третью победу в последних пяти играх и с 33 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а "Аугсбург" расположился на десятой строчке, имея в активе 23 очка.

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