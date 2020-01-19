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Джетлаг, биологические часы и нормализация сна 1 час назад

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19 января 202012:01

Врач поделилась рецептом хорошего сна

Global Look Press

Главные враги хорошего сна – гаджеты и телевизор, предупреждают врачи. Сомнолог Алена Гаврилова в интервью "Вечерней Москве" дала советы по быстрому засыпанию. По ее словам, мигание экрана компьютера, телефона, планшета или телевизора и свет, идущий от них, негативно влияют на выработку мелатонина, который еще называют "гормоном сна".

Свое негативное воздействие оказывает и тематика контента – не стоит перед сном смотреть остросюжетные передачи, читать негативные новости. В этом случае заснуть не дадут опять же гормоны, но на этот раз гормоны стресса.

Еще один враг хорошего качественного сна – переедание и просто тяжелая жирная пища, на переваривание которой организм бросит все силы и о сне просто "забудет". Также в черном списке крепкий чай и кофе.

Совет "как следует устать", чтобы быстро заснуть, Гаврилова тоже оценивает негативно. Любая физическая нагрузка перед сном заснуть не поможет. А вот неспешная прогулка на свежем воздухе не помешает.

Ранее ученые выяснили, что предрасположенность к плохому сну может быть заложена генетически.

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