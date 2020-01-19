Историческое событие стало эпохальным: что ждет Россию

Прошедшая неделя в России выдалась революционной: в Послании Федеральному Собранию президент предложил внести изменения в Конституцию, после ушло в отставку правительство, а на следующий день был назначен новый премьер-министр. Кулуарные кадры из Ново-Огарево и эксклюзивные комментарии — в сюжете программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Михаил Мишустин с главой "Опоры России", организации предпринимателей — случайные кадры, сделанные после оглашения президентского послания. А вот кадры, снятые до послания — тогда еще министр экономики без приставки "и.о." Орешкин приобнимает тогда еще главу Федеральной налоговой службы Мишустина.

Эти кадры теперь вообще особенно ценные: вместе с Мишустиным сразу и Зубков, и Степашин — оба в разное время возглавляли кабинет министров. Но в тот момент в зале, судя по всему, еще никто ничего не знает. И по этим кадрам невозможно понять, знал ли сам Мишустин о скором президентском предложении. Так что Послание Путина Федеральному Собранию, которое всегда называют событием историческим, в этот раз стало во многом эпохальным.

Одними из немногих, кто на тот момент обладал в зале гарантированными местами, были министры. День оглашения послания президента Федеральному Собранию — особый и для кремлевского оркестра. Музыканты выезжают на место мероприятия, чтобы вживую исполнять гимн и фанфары.

В зале появляется Дмитрий Медведев. Кадры, которые за последние годы стали уже привычными, — рукопожатия и ожидание начала. Сотни журналистов удобно расположилось было в огромном пресс-центре, но всем пришлось взбодриться и срочно занять очередь на вход в зал, потому что одно сенсационное заявление следует за другим.

Путин начинает с темы, которую называет главной: сбережения и преумножения народа России.

Всего 10 минут прошло с момента начала оглашения президентом Послания Федеральному Собранию, и уже большая важная новость — она касается семей с детьми от 3 до 7 лет. На решение о том, что пособия будут получать и дети старше 3 лет из семей с низкими доходами, люди в зале реагируют аплодисментами. А еще материнский капитал — сразу. "Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме — 466 617 рублей", — говорит Путин. При рождении второго ребенка — еще 150 000.

"Общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей", — пояснил президент.

А при рождении третьего ведь и ипотека погашается на 450 000, и в итоге может получиться внушительная сумма для решения жилищного вопроса: свыше 1 миллиона рублей.

Медведев и Володин, сидящие рядом, обсуждают эти социальные инициативы.

"Это для нас приоритет, сколько бы это ни потребовало ресурсов", — заявил и. о. министра финансов Антон Силуанов.

"Это не только вопрос денег, — считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. — Это еще вопрос состояния сознания людей и их души. Иметь большую семью – это благо. Не только благо для государства, для семьи, для личности – благо".

Но и условия воспитания должны быть достойными. Путин заявляет о скором введении бесплатного питания для всех учеников начальной школы. И не согласен с теми, кто называет это уравниловкой: "Не должны дети и родители, которых часто сегодняшнее положение унижает, чувствовать, что они даже ребенка прокормить не могут".

Повсеместного бесплатного питания в начальной школе не было даже в советские времена. "Но и расслоения в обществе тогда такого не было", — напомнил Путин.

Классным руководителям вводятся новые доплаты. "Не менее 5 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета", — сообщил президент.

"Есть и ресурсы, и воля, все составляющие, чтобы решать самые сложные задачи", — подчеркнула Татьяна Голикова, и. о. заместителя председателя правительства.

Но вряд ли члены правительства в тот момент могли даже предположить, насколько сложные задачи перед кабинетом министров собирается поставить президент.

Путин предлагает такие изменения в Конституцию, которые наполнят одну из основных ее статей — "Россия является социальным государством" — конкретным содержанием. "Правительство обязано будет индексировать пенсии или это будет нарушение Конституции", — подчеркнул президент, добавив, что глава государства сможет реагировать на это нарушение Конституции "в отношении всех должностных лиц, которых у него будет право в том числе отстранять от должности".

"Я думаю, что у нас государство уже достигло такого уровня развития, что мы не просто можем себе позволить, а мы обязаны в качестве конституционных норм предусмотреть важнейшие социальные гарантии для населения", — заявил Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

"Считаю, что нет ничего более важного, чем исполнение таких социальных обязательств перед людьми, перед пенсионерами, у которых нет других источников дохода, только пенсии, — подчеркнул президент. — Если мы зафиксируем обязанность государства, тогда это будет точно исполняться. Вряд ли кто-то рискнет нарушить Конституцию".

Ново-Огарево. Ровно сутки с момента оглашения президентом Послания Федеральному Собранию. Здесь, в резиденции Путина, собрались участники рабочей группы, которая будет обсуждать изменения в Конституции.

Перед началом встречи здесь все должны были сдать свои мобильные телефоны — стандартное требование в президентской резиденции. Но и обсуждаемый вопрос — чрезвычайной важности.

Лучшие в своих профессиях. "Очень ответственно. Я же не правовед. Я же доктор", — говорит Леонид Рошаль, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии – он вошел в рабочую группу.

Обсуждать будут вместе с опытнейшими юристами. "Это колоссальная ответственность. Любая норма влечет не только экономические, но и огромные правовые последствия. Но главное, что они в интересах общества и населения", — говорит Талия Хабриева, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, сопредседатель рабочей группы.

"Каждая запятая, каждая буква будут иметь последствия", — подчеркнул Павел Крашенников, депутат Госдумы РФ и сопредседатель рабочей группы.

Путин в этой аудитории разъясняет свои предложения по изменениям в системе власти: "Россия, оставаясь президентской республикой, все-таки становится более открытой. Назначается председатель правительства – президент уже не имеет права отклонить эту кандидатуру. А потом председатель правительства идет не к президенту со своими предложениями, а в парламент. Ответственность, безусловно, совершенно другого уровня возникает и у парламента, и у правительства".

После оглашения Путиным тех инициатив самым важным было получить комментарий главы Конституционного суда.

- Как оцениваете инициативы президентские по изменению Конституции?

– Как же я оцениваю, как гражданин – хорошие инициативы.

– А как председатель Конституционного суда?

- Как председатель Конституционного суда – мы будем исполнять то, что будет в Конституции, неуклонно ее блюсти, — подчеркнул председатель КС РФ Валерий Зорькин.

О том, что президент раздумывает над подобными изменениями, он дал понять еще в декабре.

"Я вижу, что дискуссия по этим вопросам идет, вижу, что действующие парламентские фракции ставят вопросы о расширении полномочий парламента. Общество у нас развивается и парламентские структуры укрепляются, устойчивая политическая система, многопартийная политическая система сложилась. Люди хотят большей ответственности за принимаемые властью решения. В принципе, это обосновано. Здесь нельзя только делать никаких опрометчивых шагов и нельзя с этим спешить. Поэтому дискуссия идет, я тоже буду смотреть, как она развивается", — сообщил президент программе "Москва. Кремль. Путин" в декабре 2019 года.

И вот сейчас, когда Путин выдвинул свои инициативы, по реакции зала было ясно: это во многом и ответ на запрос. Большая ответственность за формирование правительства, подчеркивает Путин, это и большая ответственность за проводимую им политику: "У главы государства должно оставаться право отрешать от должности тех, кто ненадлежащим образом исполняет свои обязанности".

"Время прошло", — так председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на вопрос, нет ли опасности возвращения в парламент политической остроты 90-х. "Наверное, у всех есть понимание, что от этих острот мы все теряем. Политическая культура появилась и повзрослели все. Будет больше диалога. Будет больше обратной связи. Но это и ответственность", — считает Володин.

И это ответственность прежде всего перед российским народом. Путин предлагает ликвидировать как факт саму возможность, чтобы люди, занимающие ключевые госдолжности , имели гражданство или вид на жительство в другой стране. Министры и вице-премьер аплодировали.

"Смысл, миссия государственной службы именно в служении, и человек, который выбирает этот путь, должен прежде всего для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений", — заявил Путин.

"Служишь народу — живи в стране, будь верен стране, чтобы ни у кого не было никаких внешних рычагов влияния, формирующих твою точку зрения помимо точки зрения народа, который ты представляешь", — считает Ольша Баталина, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, депутат Госдумы РФ.

И главным законом в России, по мнению президента, может быть только российский основной закон.

"Мы живем в такое неспокойное время, что нужны дополнительные условия для обеспечения абсолютного суверенитета нашей страны. В России не может исполняться ни одно положение никаких международных документов, которые противоречат нашей Конституции", — подчеркнула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Соблазн поуправлять Россией со стороны — давно с этим сталкиваемся и сам это наблюдаю, — отметил Путин. — Иногда тот же европейский суд принимает явно неправовые решения, вот что неприемлемо".

Перед началом этой встречи в Ново-Огарево члены рабочей группы по изменению Конституции собрались у экранов телевизоров. Телеканал "Россия 24" вел прямую трансляцию специального заседания Госдумы. На трибуне выступал Михаил Мишустин — на тот момент глава налоговой службы. Его кандидатуру президент внес на утверждение новым главой российской правительства.

Отставка правительства Медведева стала еще одной из многочисленных сенсаций дня Послания президента Федеральному Собранию.

Кадры, каждая секунда которых теперь важна: в зал заседаний вбегают личные операторы президента и премьер-министра, Путин и Медведев идут неспешным шагом и продолжают что-то обсуждать.

Уже постфактум, конечно, разобрано каждое движение и жест — вот Путин садится в кресло и отдельно здоровается с Силуановым, а вот Путин говорит о разговоре с Медведевым после Послания — никаких даже намеков, только слова о том, что для "успешной реализации сказанного в Послании нужно определенным образом организационно выстроить работу". Слово – Медведеву: "Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. В этих условиях, я полагаю, было бы правильно, чтобы правительство Российской Федерации в действующем составе подало бы в отставку".

"Дмитрий Анатольевич Медведев был главой государства, президентом Российской Федерации, уже 8 лет он практически возглавляет правительство. Наверное, это самый длительный срок в новейшей истории, — сказал Путин. — Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время – введу должность заместителя председателя Совета безопасности. Председателем Совета безопасности, как известно, является президент".

Несколько часов вся страна в ожидании: так кто же может быть новым главой правительства? Версий много. И вот в 19:10 пресс-служба Кремля распространяет кадры встречи президента с главой Федеральной налоговой службы. Путин предлагает Мишустину возглавить кабинет министров.

За последние годы в этом кабинете они встречались многократно. Мишустин возглавил налоговую службу 10 лет назад, и за это время — таково мнение и зарубежных коллег – ФНС проделала впечатляющий путь: от ведомства, погрязшего в коррупции и неразберихе, до службы, которую уважают даже предприниматели.

Путин все эти годы следит за работой налоговой службы и в деталях отслеживает главные этапы — запуск личного кабинета налогоплательщика, которого до сих пор нет даже в большинстве европейских стран.

"Налоговая служба — это не тот орган, который деньги приносит, а тот, который их забирает. И, тем не менее, любой здравомыслящий понимает, насколько важна роль налоговой службы", — говорил Путин.

Только по итогам прошлого года в бюджет было собрано более 20 триллионов рублей. Теперь Михаил Мишустин на новой должности должен сделать более эффективной работу всего российского правительства.