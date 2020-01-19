Клишас: социальные гарантии в России должны стать конституционными нормами

Россия достигла того уровня развития, при котором социальные гарантии должны стать конституционными нормами. Об этом в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявил Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

"Я думаю, что у нас государство сегодня уже достигло такого уровня развития, что мы не просто можем себе позволить, а мы обязаны в качестве конституционных норм предусмотреть важнейшие социальные гарантии для населения", — подчеркнул он.

В Послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести в Конституцию изменения, согласно которым правительство будет обязано регулярно индексировать пенсии. Также Путин предложил закрепить положение, по которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не должен быть ниже прожиточного минимума.