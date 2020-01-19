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Послание Федеральному Собранию 1 час назад

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19 января 202013:27

Володин: политическая острота 90-х в парламент не вернется

В России появилась политическая культура, и острота 90-хъ в парламент вряд ли вернется. Так спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал изменения в Конституцию, предложенные президентом в Послании Федеральному Собранию.

"Время прошло. Наверное, у всех есть понимание, что от этих острот мы все теряем. Политическая культура появилась и повзрослели все. Будет больше диалога, будет больше обратной связи. Но это и ответственность", — заявил Володин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

В Послании Федеральному Собранию Владимир Путин предложил наделить Госдуму правом утверждать премьера и правительство. При этом президент не сможет отклонить кандидатуры, которые поддержали депутаты.

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