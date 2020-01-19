Зеленский и Гончарук встретили самолет с погибшими украинцами

В киевском аэропорту Борисполь приземлился борт с останками 11 погибших при крушении самолета, сбитого иранскими ПВО под Тегераном.

Это тела девяти членов экипажа и двух пассажиров. Встречали самолет украинский лидер Владимир Зеленский, премьер Алексей Гончарук и спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Идет церемония прощания.В закрытой части участвуют родственники погибших и высшие должностные лица, передает РИА Новости.

Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" рухнул на землю ранним утром 8 января 2020 года сразу после взлета из аэропорта Тегерана. В результате крушения погибли 176 человек.

11 января Генеральный штаб вооруженных сил Ирана сообщил, что самолет по ошибке был сбит войсками ПВО страны. 14 января было сообщено, что в Иране арестованы несколько человек по делу о крушении украинского "боинга".